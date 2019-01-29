尹兆堅林卓廷涉傷立會保安　案押4.30第二次預審

立法會去年6月13日審議《廣深港高鐵(一地兩檢)條例草案》期間，多名民主派立法會議員叫囂釀成混亂，其中民主黨議員林卓廷及尹兆堅抗議後被逐，兩名保安人員事後報稱受傷。林卓廷及尹兆堅被警方預約拘捕，兩人同被控一項阻礙立法會人員執行職務，尹另被加控一項普通襲擊罪，案件現再押後4月30日作第二次預審，7月22日作首項控罪的法律爭拗，期間二人繼續保釋。



兩名被告分別是林卓廷(41歲)及尹兆堅(49歲)，控罪書上均報稱立法會議員。控罪指，兩名被告於去年6月13日，在香港中區立法會道一號立法會綜合大樓一樓會議室內，妨礙正在執行職責的立法會人員王祥。尹兆堅則另被控於同日同地點襲擊鄭永華。



控方表示，將有14至15名控方證人，亦會依賴網上片段、電視新聞片段及現場閉路電視片段等，另外亦正等候兩名報稱受傷的保安員的醫療報告。



辯方表示會就首項控罪作法律爭拗，預計需時5天，將以英語進行，控辯雙同意先處理法律議題再正式開審。