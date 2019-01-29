有打針幼園爆流感機會細33%　病毒株與疫苗似可有效預防

政府宣布額外預留5億港元予醫管局應對流感高峰期，食物及衞生局局長陳肇始表示，醫管局如有需要動用，可向食衞局提出，過去一周循不同渠道了解前線醫護的工作情況，包括到訪3間醫院、與不同組織會面等，聽取訴求。



她指，接種疫苗是重要的預防流感措施，並減低留院及死亡風險，當局會繼續投放資源予衞生署的疫苗接種計劃，在2019新學年，會有1.9億港元的經常撥款提高疫苗接種率，並研究將計劃擴展至幼稚園，局方亦會資助5項本地流感研究。陳又提到，農曆新年長假即將展開，已透過醫學界組織呼籲私家診所、中醫等於新年期間應診。



衞生防護中心總監黃加慶表示，流感疫情已過去4周，活躍程度仍然處於高企水平，防護中心所收集到的呼吸道樣本水平中，上周有流感病毒的樣本升至30%，主要為甲型H1病毒，佔整體85%。他強調，今季流感的病毒株與2018/19流感疫苗的病毒株相似，可有效預防流感，呼籲未接種疫苗的人士盡快接種。



他續指，今季流感主要影響6歲以下幼兒，截至1月26日的544宗院舍或學校爆發個案中，有396宗個案屬幼稚園及幼兒中心，大幅超越上季全季的226間。而864間沒有參與外展疫苗接種的幼稚園及幼兒中心，有345間(39.9%)爆發流感，對比172間有參與外展的幼園，有45間(26.6%)爆流感，後者的爆發機會比前者下跌約三分之一，顯示有打針的幼園對預防流感有明顯作用。而小學的降低幅度更明顯，有參與外展的小學比起無參與的學校，爆流感比率下降達到60%。



黃又說，今年的冬季流感高峰期較去年同期嚴重，截至本月27日有222宗成人流感嚴重個案，上季同期只有182宗；兒童嚴重個案今季至今有16宗，比上季同期的11宗為多。