橫洲村民示威要求不遷不拆　議員促土拓署諮詢

立法會跟進橫洲發展項目事宜小組委員會今(29日)到橫洲，實地考察公營房屋發展計劃第二期及第三期用地，其中包括居住百多人的井頭村及約30公頃棕地。委員會主席朱凱廸批評，土木工程拓展署進行工程技術可行性研究兩年期間，完全無諮詢村民及棕地作業者，亦無提出雙方滿意方案，要求署方馬上與受影響的持份者開會溝通，並將他們意見納入研究報告。朱又建議，將第二及三期公營房屋發展及北面擴展元朗工業區的項目合併作整體規劃，及研究原區安置棕地作業者。



立法會議員盧偉國表示，涉及用地的棕地上儲存許多重型建築機械，對建築業十分重要，即使遷走後亦未能以多層大廈形式安置，需覓地儲存，要求政府建屋時兼顧棕地作業者可持續發展，又指填海是增加土地的最有效做法。土拓署總工程師薛鳳聲表示，本年初完成可行性研究報告後，會到城規會申請改變土地用途，屆時會進行公眾諮詢，薛稱收到會考慮持份者的意見，盡量平衡各方利益。



另外，有村民在他們考察期間示威要求不遷不拆，亦有棕地作業者要求將遷拆期限延長至十年。井頭村代表楊先生稱，多數居民住在村內幾十年，不少是長者及基層人士，搬遷令他們無所適從，他亦反對原區安置，「搬上樓屈死老人家」，要求不遷不拆，又稱福喜街一帶交通在繁忙時間非常擠塞，若突然增加大量人口勢不能負荷。另一井頭村居民陳先生表示，井內有過百年歷史的古井及墓地，若遷拆將令居民十分無助。



另外，棕地作業者管理人場先生表示，棕地上有不少大型基建，若短時間內遷拆，勢損失慘重，要求將遷拆期限延至10年。