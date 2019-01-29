政府再撥5億予醫管局　高拔陞：最困難是無人手

流感高峰期肆虐，政府今日(29日)宣布會預留一筆過的5億港元撥款予醫管局應對流感高峰期。不過，醫管局未有具體回應會如何使用新增的5億港元撥款，僅指現有撥款已足夠應付今季流感高峰期，包括早前已向各聯網撥款共5.2億港元，以及作為內部支援的4億港元，意味目前最大難題並非缺錢，醫管局聯網總監高拔陞坦言：「最大困難其實是聘請人手。」



食物及衞生局局長陳肇始指，該筆5億港元的新撥款在醫管局有需要時可向食衞局提出，如果今季高峰期毋須動用，會自動撥入醫管局儲備，用於下季流感應對措施的準備，作為未雨綢繆。高拔陞說，政府的新撥款是給予醫管局一個很大的支持，十分多謝政府支援，但他坦言醫管局目前面對最困難處境是「無人手」，希望繼續透過加強增聘兼職醫護幫手，又呼籲私家醫生到公院支援。



對於前線日前批評「感受唔到」所謂撥款用在何處，高解釋指撥款已盡量用在前線身上，例如聘請兼職人手，以及加強特別酬金津貼，「只是前線經常加班，所以感受唔到。」他透露，今季高峰期已聘請10名兼職醫生及878名兼職護士。至於今季新設立的「自選兼職辦公室」招聘網站，已聘請9名醫生及67名護士，高形容「反應良好」。



農曆新年將至，醫管局會在農曆新年期間及之後一周(2月4日至17日)提供額外3900個普通科門診診症名額，有14間普通科門診會提供服務。另外12間私家醫院、3間慈善團體的西醫診所及14間中醫診所/流動中醫車會在新春期間提供服務。