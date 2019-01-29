為爭女撫養權利剪刺前夫　婦稱對方先出手打臉才自衞

41歲於內地出生婦人肖賢庄，早前與30歲的丈夫關係惡劣，並於去年5月到丈夫位於大角咀的工作地點討論3歲女兒的撫養權問題。不過該婦突情緒激動，拿出8吋長利剪刺向丈夫，丈夫以手擋格，最終其左前臂與胸壁等被刺傷。該婦其後帶着利剪離開並到街市買餸，並於同日被捕。



該婦今早(29日)於區院承認一項有意圖而傷人罪，法官決定先拿取被告的心理、精神及感化官報告，以及事主最新的醫療報告，並押後至3月5日判刑，期間被告需還押小欖精神病院。法官亦表明會考慮所有合適的判刑，包括監禁。



被告肖賢庄被控於去年5月28日在大角咀大全街47至49號的地下大堂有意圖而惡意傷害其丈夫利志宇。案情指被告當日帶着8吋長的利剪到事主工作的涉案地點，討論2人的關係及3歲女兒的撫養權問題。其間2人起爭執，被告拿出利剪刺向事主令其左前臂等受傷。



被告離開後警方到現場，事主被送往醫院接受治療，被發現其左前臂及前臂背部均有數厘米割傷，且割傷肌腱及連接手指的神經。被告於同日被捕並承認因事主不讓她見女兒故以剪刀刺傷他。被告稱與事主在2015年結婚但兩年後關係轉差。她指丈夫及社工均拒絕安排她與女兒見面，當日她找事主時，2人爭執且是事主先打她的臉及頸，她才以剪刀自衞，剪刀是她帶往購物之用，她刺傷丈夫後便帶着剪刀往街市買餸。



不過事主向警方稱是被告先以環保袋襲擊他才自衞，其後被告以剪刀刺向他。一直在庭上聽翻譯讀出案情的被告聽到此處，即表示是事主先出手，法官即表示明白並指她早前亦是如此向警方說。



據控方指，根據去年7月事主的醫院療報告顯示，他左臂其中3隻手指活動能力仍有限，且難以收緊，需接受職業治療。控方又指，被告在內地出生讀書至初中程度，曾任侍應，案發時無業。被告亦於案發後曾因一項襲警罪被判處3個月醫院令並入住小欖，但現已服刑完畢。