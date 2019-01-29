泰國貨櫃走私毒品　爽身粉罐藏估值1億港元K仔

大陸與泰國執法部門踏入新一年，持續狙擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團之際，台灣方面也加入打擊行列。台方周二（29日）宣布，從泰國進口爽身粉的貨櫃內，繳獲322.4公斤俗稱「K仔」的毒品氯胺酮，估計市值1億港元，拘捕3名毒販。當局已不是首次偵破利用貨櫃販運毒品的案件，這亦是當地今年以來破獲的最大宗毒品走私案，成功阻止毒品流入市面毒害近百萬人。



台調查局南機站在半年前接獲線報，指稱北部某販毒組織眼見農曆過年前毒品價格高漲，計劃以貨櫃走私毒品入台販賣牟利。高雄地檢署整合情資，指揮成立專案小組，經長期搜證，發現該販毒組織活動時間不定，且刻意製造斷點，防範司法人員追查，專案人員從萬筆可疑貨櫃進口資料中一一清查，鎖定以個人名義從泰國進口爽身粉的莊姓男子有重大嫌疑。



本月8日，南機站會同基隆海關及警方，在基隆一個貨櫃場檢查由泰國進口到台的爽身粉貨櫃，對2950公斤共2萬多罐爽身粉逐一拆開抽驗，發現罐內有錫紙袋子，內裏夾藏50公克白色粉末。經仔細檢驗和點算，合共在5840罐內繳獲322.4公斤的毒品K仔。



專案組隨後在新北市五股區成泰路收貨倉庫，逮捕25歲的莊姓貨主，再循線拘捕36歲的幕後施姓主腦，以及協助匯款的21歲陳姓男子。經法院裁定施某及莊某收押，陳某則以3萬元新台幣（約7700港元）交保。



據了解，毒梟為了躲避X光機儀檢，遂特別以錫紙來包裝，專案人員正積極追續查毒品來源及銷售管道，並指一旦該批毒品順利流入市場，至少可供96萬人吸食。



今次是過去85日內第13宗涉及大陸、台灣、泰國及緬甸的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由生產到販賣毒品的上海仔急於尋找出貨渠道，將在緬甸生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效，泰國當局也備受壓力，必須採取強力行動加以打擊。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔借病潛逃 ﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/

