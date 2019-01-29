考評局推電腦化考試系統　作答次序不一防作弊

考評局積極將電腦化考試(CBT)應用於國際及專業考試，每年獲委託的200項考試中有50項為電腦化。該局於2000年自行開發CBT系統，支援選擇題、口試、作文等，去年加入不少新功能，例如設參考資料、內置計數機、可轉換考試語言，現時有4個考試採用該系統。



考評局總經理(國際及專業考試)羅基慧指，CBT保密性高，考試機構可在開考一個星期前親自將題目放入考評局的伺服器，或透過網絡於開考前將問題逐條傳到考生電腦；另外會安排考生作答問題的次序不一，防止作弊，亦縮短了報名及評分時間，考生可於試前一個小時前報名，現時5個考評局評核中心共提供1000部電腦作考試之用。



羅指愈來愈多考試機構表示有意將考試電腦化，故考評局積極增加相關實力，局方自行開發的CBT系統加入了不少新功能，如為方便有特殊學習需要學生，設放大鏡及色彩對比功能，考試機構可在系統加入參考資料，學生毋須帶參考書。羅冀未來可透過VPN技術在非考評核中心的場地運用此系統，現時已與10間學校合作過。



羅續指，局方為收回成本，對採取CBT考試的機構會增加10至20%服務費。考評局每年國際及專業考試人次為30萬，CBT考生比例由2017/18年度的7.9%升至2018/19年度的11.6%，羅冀5年內可增至20%，而新蒲崗評核中心現時有30個電腦及紙筆兩用的考試位置，局方計劃於今年繼續改建考場，將兩用位置增至100個。