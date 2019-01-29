無業漢涉姦親女　被告向警方供認曾摸女兒下體

無業漢被指在2009至2011年間5次強姦及兩次非禮當時讀小學的親生女兒案，今早(29日)續審，控方在庭上播放現年63歲的被告，於前年4月24日在警署錄取的錄影口段。他在錄影中向警方承認有「摸摸揸揸」女兒X約4、5次。他表示對事發的時間已記不起，但就承認有在X睡覺時摸她胸部，「摸到(自己)㷫㷫哋」後便把X的褲子脫掉摸她下體。他表示有試過以手指「篤」進X的下體，但就否認有用陽具「篤」入，亦沒有在X面前射過精。不過他就同意有兩次在客廳看電視時，捉住X的手玩弄他的陽具。會面期間警員曾問被告，有否把陽具放入X的口，被告回應說「冇印象」。



被告表示，這些事發生前他與X的關係很好，但事後X便避開他。他表示自己「唔知點解做咗咁嘅嘢」，但在會面後段就補充說「都係一時衝動」。他表示有一次他非禮完X後，留意到她好像在裝睡，便跟她說不要告訴母親，否則他們便會離婚」。他亦表示試過有一次曾哭着摟住X，叫X「原諒我所做嘅行為」。當時X沒作聲但有點頭，但到錄口供時被告就表示，X指控他應代表女兒仍惱怒他。



案件今日下午休庭，將於明天續審。