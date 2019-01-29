母幫半歲女沖涼感灼熱揭沐浴露混漂白水　菲傭涉虐兒

媽媽為半歲女兒洗澡時，忽然感到手部灼熱，女嬰隨即放聲大哭，身體有紅印，後來發現洗澡水內混有漂白水。在上址工作的菲傭事後被指將漂白水倒入沐浴露樽內，被控虐兒罪，她不認罪，今(29日)在沙田法院受審。



控罪指39歲被告ANDO MERLYN ANAO於去年8月13日，在沙田火炭樂霞坊艷霞花園一單位內犯案。



被告的陳姓女僱主今供稱，她一般為女兒洗澡時，都會先將沖涼液倒入洗澡水，之後再加入花水，惟她當天見花水倒入洗澡水後，花水的顏色突然變深，她向被告詢問原因，但被告與另一菲傭均表示準備程序與往時一樣，她遂開始為女兒洗澡，但數分鐘後她的手有炙熱感覺，女兒亦哭起來，她即時抱起女兒並再詢問被告，被告此時才道出放入洗澡水中的沖涼液其實是漂白水，她即為女兒沖水，並指示被告報警。女嬰最終送院，同日出院。



辯方指，被告本已打算在案發翌日離職，質疑兩人在案發時因討論安排而分心，陳否認。辯方指被告事發後曾向陳道歉，表示事件屬意外，陳同意被告有道歉，但認為她只是「順口」，另不同意被告曾稱事件只屬意外。