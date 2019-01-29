施政唔掂林鄭稱反省　議員轟完全無道歉只識賣口乖

近日政府收緊長者綜援、關愛共享計劃派發4000港元，以及三隧分流方案等，都引起社會爭議，特首林鄭月娥今日(29日)出席行政會議前，被問政府處理這些事情會否影響管治威信。

林鄭指，對近日發生的民生事件，自己有反省和反思，執行和處理這些事情時，令市民質疑現屆政府管治能力，甚至對她本人領導能力有看法，她完全接受批評。立法會議員郭家麒批評，林鄭只是「賣口乖」，但完全沒有道歉，政府現時應做的是撤回收緊長者綜援申請的政策，而非「日日新鮮日日變」。



林鄭月娥出席行會前又提到，現屆政府處理這麼多問題時，是否可更謹慎、配套出台時更全面、解說更到位、及與公眾互動更深入，她是完全接受，亦是對未來工作的提示。



郭批評，林鄭現在的說法只是轉移視線，於事無補，她與羅致光都是「死不認輸」，政府若覺得以60至64歲長者開刀的做法做得差，只要收回就可以，而非現在一時一樣，令市民對施政失去信心，60至64歲的長者受罪外，很多前線員工亦因政府政策日日變而受罪，令香港人很反感，現時唯一補救的方法就是撤回收緊長者綜援方案。