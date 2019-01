中科指剪鋼筋有鐵證支持　憂事件屬冰山一角

沙中線紅磡站獨立調查委員會今(29日)踏入第46天聆訊。代表中科大律師蘇信恩陳詞指,現時有很多鐵證可以證明工地發生的剪鋼筋事件不是個別事件,包括現時開鑿石屎檢測結果顯示有11支鋼筋螺絲頭未經連接,127支鋼筋中更有50支鋼筋有問題,中科對結果感到非常驚訝(shocked),加上中科有多名證人均目賭有工人將螺絲頭剪短並扭入螺絲帽,形容事件更可能「只是冰山一角,廚房裏不會只有一隻曱甴(Tip of iceberg, there's never just one cockroach in the kitchen)。」



除多個開鑿結果不合格,蘇又指出路政署曾於去年12月28日向港鐵發信,指出車站東西走廊底部的工字鐵存有空隙,顯示車站的箱型設計(box structure)有不足之處,而港鐵至今仍未給予署方答覆,直指站內工程問題實是不說自明。



港鐵於結案陳詞時表示,認同委員會委聘的專家證人Don Mcquillan所指,工地沒有發生大規模剪鋼筋,又指工人或會將較長的B型鋼筋螺絲頭剪短成較短的A型鋼筋進行組裝,但蘇指港鐵在開案陳詞時從未提及以上論點,加上曾有港鐵證人供稱工地不會發生將B型鋼筋螺絲頭剪短,質疑港鐵在更改立場。



各涉事方委聘的專家證人均對鋼筋螺絲頭是否需達致末端至末端(butt to butt)持不同意見,但蘇指出鋼筋螺絲帽供應商人和科技(BOSA)的守則早已提及鋼筋一定要達致末端至末端,認為這不是新的要求。而港鐵及禮頓均依賴BOSA去年於佳力高試驗中心(Castco)進行的鋼筋拉力測試結果,來支持扭入標準可降低的說法,蘇展示出該測試報告根本未獲得香港實驗所認可計劃(HOKLAS)的印章認證,質疑其可信性。



蘇又認為禮頓及港鐵根本是在挑選有利他們的鋼筋扭入標準,質疑BOSA只以一個樣本作測試不足夠,又指絞牙只需扭入螺絲帽6成是不負責任的說法,重申中科一直認為BOSA應該成為今次聆訊的涉事方。



蘇認為中科證人的證供可靠,雖然證供不完美,但證人現時需記起數年前發生的事,難免會有出錯,希望委員會可以以人性化角度去審視證供。蘇提到中科董事潘焯鴻是事件中的焦點,或許他真的很熱衷接受傳媒訪問,而且予人脾氣大的印象,甚至是粗魯,但「性格幾唔好,都唔可以話佢唔誠實」。