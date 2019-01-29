患青光眼男童術後亡　醫生指手術間心跳一度急降

患先天性青光眼的14個月大男童，在2016年於東區醫院接受第三次的減眼壓手術時，突然心跳急降，經搶救延至兩日後不治，死因庭今(29日)繼續就事件作研訊。



東區醫院眼科部門主管高德全醫生，事發時是死者蔣承勳主診眼科醫生，他作供指死者於2015年初被診斷患先天性青光眼，他認為有需要為死者施手術。院方安排死者接受過多次檢查及診治，包括前後共5次接受全身麻醉，其後因死者的眼壓不受控制，故需要接受第三次手術。



在16年2月18日的麻醉前評估，報告顯示死者血液中的鉀含量屬正常水平，但因死者的上呼吸道感染未康復，故手術順延。至同年3月15日施行手術前，死者母親已簽同意書，稱已明白全身麻醉的風險；而手術前評估顯示死者健康，醫療紀錄指死者表現活躍。



在高參與該次手術期間，有醫生發現死者的心跳一度減慢，但認為是手術牽動眼球肌肉時的反應現象，叫停牽動後心跳回復正常，加上死者的維生指數穩定，在徵詢了麻醉科醫生意見後，決定繼續手術。但至同日下午6時許，當時手術剛完成，有醫生發現死者的心跳急降至每分鐘60下，需要急救。



涉事麻醉科葉康醫生供稱，在手術過程中，儀器顯示死者的血流動及呼吸情況一直正常，直至剛完成手術後心電圖顯示死者的心跳異常，稍後的數據顯示與死者血液中鉀高有關，但當時原因未明。



葉指，死者在手術前服用的減眼壓藥及鉀補充劑，劑量均合乎體重，他認為今次情況相對較可能的成因，是麻醉藥誘發的「橫紋肌溶解症」，但大部分這類患者事前未必知，因為「根本無症狀」，「一般表徵一出，已高鉀及心跳停頓」，情況與本案脗合。