施政瓣瓣亂　林鄭民望創上任新低　反對率升至52%

政府施政朝令夕改，最新的民意調查結果顯示，特首林鄭月娥的民望大跌，創2017年7月上任以來新低，最新的評分跌至不合格，只有45.5分，而支持率較兩個星期前的調查再跌5個百分點，跌至僅32%，而反對率則繼續上升至52%，民望淨值為負20個百分點。



港大民意研究計劃於本月21至24日訪問1007名市民，除了林鄭民望大跌外，政府的滿意率亦是換屆以來新低，政府表現滿意率大幅下滑15個百分點，由上次調查的42%，跌至27%，不滿率則大幅上升13個百分點，急升至49%，滿意率淨值負23個百分點。



信任政府比率則微跌1個百分點至44%，不信任比率亦下跌2個百分點至37%，信任淨值為正7個百分點。政治狀況滿意率方面，再下跌兩個百分點，僅得18%，而不滿率高達62%，上升6個百分點，而滿意率淨值負43個百分點。



至於經濟狀況的滿意率，亦由上次調查的40%，下跌9個百分點至31%，不滿率上升9個百分點至32%，滿意率淨值為負10個百分點。對民生的滿意率及不滿意率則分別下跌及上升9個百分點，滿意率跌至21%，不滿意率增至49%，滿意率淨值為負34個百分點。



近兩個月來，政府先後公布多項政策，當中包括律政司司長鄭若驊上月指毋須就前特首梁振英涉收取澳洲企業UGL共5000萬港元案尋求額外法律意見，本月政府公布收緊長者綜援門檻及宣布在綜援計劃下設就業支援補助金、中環灣仔繞道通車及香港護士協會舉行集會要求改善人手，而在今次調查期間則涉政府撤回三隧分流議案。