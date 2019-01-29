港島線換信號系統突延2年　港鐵被批博大霧

港鐵正更換8條市區鐵路線的信號系統，但立法會議員林卓廷「踢爆」港鐵將港島線的更換信號系統預計完工日期延後卻沒有任何解釋，批評港鐵做法「博大霧」，質疑是否監工不力才導致工程延誤。



港鐵昨日(28日)向立法會鐵路事宜小組委員會提供文件，交代各線更換信號系統的工程進展，文件中列明荃灣線的預期完工日期為2019年，而港島線則為2021年。但林對比港鐵於2017年11月提交的「提升鐵路綫信號系統的最新進展」文件後發現，當時荃灣線預計的完工日期為2018年底，港島線則為2019年，兩者最新預計完工日期均有延誤。



林表示，港鐵於最新文件中只交代了荃灣線完工日期延誤的原因，但港島線的延誤原因卻隻字不提，他事後向港鐵查詢，港鐵回覆稱要稍後才能交代。他批評港鐵明顯是「博大霧」，解釋牽強，難以理解港島線為何需要延遲達2年之久。林指，鐵路安全不能成為更換系統工作延誤的擋箭牌，質疑港鐵是否如建造工程般監管不力，或是計劃與實際運作有所偏差，導致嚴重延誤。



他又指，現時港島線已不能再加密班次，市民在繁忙時間上下班都要等候數班列車，現有系統不時出現大小故障，港鐵應該加快更換系統，他要求港鐵向公眾解釋延誤原因，並且確保不同線路不會再出現更換延誤的情況。