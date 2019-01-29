海關深水埗搗冒牌貨倉　檢值1100萬貨拘5人

海關繼日前連續三周於中環打擊以外籍家庭傭工為目標的冒牌貨小販後，本周日(27日)在深水埗採取特別行動，瓦解一個冒牌貨集團，搗破一個樓上展銷場連倉庫及兩個儲存倉庫，共檢獲約1.8萬件冒牌物品包括手袋、鞋等，估計市值超過1100萬港元，並拘捕5人。版權及商標調查(行動)課監督方永佳表示，貨值為同類型案件10年來最高。



方稱，海關根據線報，針對專門以外傭群體為目標的顧客的冒牌貨集團，經2個月深入調查，於本周日突擊搜查位於深水埗某商業大廈，破獲一個展銷場及兩個塞滿冒牌貨品的貨倉，共檢獲1.8萬件冒牌貨，並拘捕1男4女，年齡介乎35至42歲，包括3名本地人主腦及2名外傭助手。海關估計集團已運作3個月，懷疑兩名外傭涉及黑工行為，稍後轉交入境處跟進。



行動中檢獲的冒牌品包括名牌手袋、銀包及鞋，版權及商標一般調查組指揮官譚佩英稱，是次貨品質素參差，細節位與真假有大分別，但個別貨品包裝與真貨相似，有盒、塵袋、吊牌等，冒牌貨品價格介乎50港元至1300港元，是真貨的1%至20%。



譚稱，展銷場主打外傭生意，透過外傭互相推介的手法深入外傭社群作宣傳，禁止本地人進入，主要在假日運作，單位大門又會自動上鎖需由職員開門；加上店員會先了解顧客背景才考慮銷售，並在展銷場提供免費產品目錄，再由店員去倉庫取貨，增加調查難度。