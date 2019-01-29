青光眼男童死亡　醫生指或因麻藥誘發橫紋肌溶解症

患先天性青光眼的14個月大男童，在2016年於東區醫院接受第三次的減眼壓手術時，突然心跳急降，經搶救延至兩日後不治，死因庭今午(29日)繼續就事件作研訊。



涉事麻醉科醫生葉康認為今次情況相對較可能的成因，是麻醉藥誘發的「橫紋肌溶解症」，葉指「橫紋肌溶解症」會令病人肌肉細胞內的物質流出，當中包含鉀，會令血液中的鉀含量提高，若血鉀高會影響心臟運作。葉指他在手術前已向死者家屬解釋風險。



法醫石維雄供稱，剖屍報告顯示死者是因多種器官衰竭而死，他又指曾以顯微鏡檢視死者腎臟，但未有發現「橫紋肌溶解症」的徵狀，石表示：「我唔敢講冇發生過，但我冇證據佢發生過。」



任專家證人的麻醉科專科醫生袁文英供稱，死者接受手術期間鉀急升，有可能是源於麻醉藥引致的「橫紋肌溶解症」，此症可能是因病人本身有先天神經肌肉疾病、線粒體肌肉病變、細胞管道病變等基因情況，屬於代謝性的病變，袁直言這類代謝性的病變，情況罕有，醫學界也「未完全掌握晒」。



袁指病人有機會出生時被發現，也可能要「識行識走、成人至發現都唔定」，因若病人沒有相關家族病史，誘發的可能性很低，「罕有至手術前唔會特登檢查」，因此認為有關醫生的麻醉前評估是合適的。