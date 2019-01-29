年宵明開鑼花檔睇好料賺4成　學生稱回本當贏

年宵市場明日(30日)開鑼，維園今日(29日)下午4時不少檔販已開始布置攤檔，貨車密密駛入場內。今年不少花檔對銷情感樂觀，預期利潤為可達20%至40%，而售賣自創產品的學生則多以回本為目標，表示「打和就當贏」。



有部分攤檔今午已掛起招牌，檔名大多以豬年大玩「食字」。其中伊利沙伯中學學生一檔取名「伊世痴豬你」，該校約10名男同學由今午2時開始搭檔，更從學校借來桌椅。該校學生會會長高同學表示，該校已是第4年參加年宵，今年產品包括由同學設計的小豬插畫文件及小豬頭飾，他預計今年能回本，但因近年年宵人流減少，坦言「賺嘅話應該會難啲」。



理大學生開設的「傻豬黎嘅」主打豬仔毛巾及短袖衫，其中一名檔主謝先生指，檔口是由20至30人合夥，成本約為5至6萬。另一名檔主葉小姐認為今年應可回本，「賺得多唔多，我哋唔係好着重，賺少少就夠」。



專營蝴蝶蘭的梁先生在維園擺檔7年，指整體而言今年高品質的花較少，因今年天氣和暖而早開花，除紅花外，其他花大多早被外地花商收購，此類花價上升約20%至30%，紅花則下降10%。他指其蝴蝶蘭多由溫室種植，收成不受天氣影響，加上由自家花場生產，故未有加價，他指近年市道不錯，預計今年利潤與去年相若，約為10至20% 。



在維園擺檔20多年的王先生專賣外國進口花，指有40%花卉已運抵，其餘花卉會逐日運到香港。他認為近年市民對傳統花種如桃花、劍蘭的反應較冷淡，新型花種較受歡迎，例如富貴子、串串金及日本櫻花。他指「花唔係話市道差就唔買，香港人一年一次，點都會使得起錢」，去年每名客人平均消費達1000至2000港元，預計今年利潤與去年相若，可達40%。