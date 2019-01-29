邀建制派商討長者綜援　民主派食檸檬

政府下月收緊申領長者綜援門檻，結果引起多場風波。本月中社福界議員邵家臻的「檢討綜援」議員議案獲跨黨派通過，民主派多次傳出欲與建制派就長者綜援一事合作，而邵昨晚(28日)出手邀請建制派今日(29日)會面，但最終「食檸檬」，建制派未有派人出席。



邵家臻表示，昨晚民主派議員與特首林鄭月娥就長者綜援風波會面後不歡而散，他即向多名當日有份支持其動議的建制派發邀請信，期望在今午5時進行跨黨派會面。不過，最終建制派未有人出席，邵稱只有民建聯和金融界議員陳振英在事前通知不會出席。邵最後與議員張超雄親自到多位建制派議員辦公室派出邀請信，期望在2月1日前一同約見特首。



據了解，建制派均在今日中午才正式收到邀請，時間倉卒之餘，亦不滿民主派在邀請信中未有交代會面內容或具體建議，令建制陣營擔心在會面時被「獅子開大口」開出不能接受的方案，建議民主派「有咩私底下傾咗先」。負責為民建聯回覆邵的議員梁志祥說，該黨將於明天(30日)才召開黨團會議商討長者綜援一事，故今日不會出席。



而民主派揚言將於明天的立法會特首答開大會上「全面開戰」，就長者綜援風波狙擊到底。另外，政府消息人士透露，特首辦已聯絡建制派功能組別議員明天再就長者綜援發問，讓林鄭有機會「撲火」，但林鄭向來不與下屬「對稿」，政府內部擔心她倘不照「劇本」讀稿，或再生惹火言論。