安老業員工僅加薪$83　工會轟撥款運用欠監管

政府去年撥款3.52億港元為資助安老服務單位的指定職位調整薪酬，職工盟轄下社區及院舍照顧員總工會今日(29日)約見勞工及福利局副局長徐英偉，表達有資助機構未有完全將新撥款用於改善前線員工的薪酬，亦有機構先加薪後減津貼。工會組織幹事曾紀南指，局方只以機構會自律、當局收到員工投訴便會跟進的被動監管，感到失望和遺憾。



工會去年6月曾向40間資助機構發信，查詢所獲撥款數目、受惠工種等，6間機構回應顯示，同工薪酬平均獲6.5%至13%調整，亦有20名員工向工會投訴。其中鄰舍輔導會僅以年度1000港元方式加薪，每月平均只加薪83.3港元；懷智社會服務處加薪610港元，但削減恒常每月500港元特別津貼，員工變相實際加薪110港元。曾擔心，機構將政府撥款淪為提款機，疑將撥款「落格」，員工未有受惠。



他指，外界無從得知機構運用撥款情況，例如懷智社會服務處告知工會撥款已運用，但今日會上社會福利署助理署長(津貼)黃國進指，仍有40%撥款未運用。工會認為信息混亂，批評政府監管被動粗疏，撥款未能到位，員工薪酬無改善，將無法挽留人手。曾引述徐英偉指，政府向機構調查人手及服務的調查本季才完成，故下年度仍會以特別過度性撥款予機構。