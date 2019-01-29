網民熱話：機場奇景！　旅客桃花樹下大覺瞓

香港國際機場提供不少地方給候機人士休息，想不到新年裝置竟成為「隱蔽」睡床？農曆新年將至，迎春擺設處處皆是，機場近日也擺放不少桃花、盆栽等。不過其中一個擺放2株桃花的圓形平台，竟非常受遊客歡迎，皆因平台位置寬敞，有旅客竟爭取時間在此躺下睡覺，有網民在高處攝下現場環境上載網上，近20人橫橫直直的躺在台上，情景趣怪。



現場是香港機場抵港大堂中央處，該批旅客全部圍着圓形平台上休息，部分坐在台邊低頭玩手機，有的蓋上外套躺卧，有人更以大字型躺在台上睡覺，甚是享受，平台附近則擺放不少行李篋。



有眼利網民發現平台四周貼有「敬請勿坐」的提示標語，認為旅客此舉破壞規矩，「連中文字都唔識睇，冇文化就係冇！」有網民認為，機場很多位置供旅客使用，直斥他們影響香港的形象，「真係超肉酸！係可以畀人瞓，但瞓都好心去櫈度瞓啦！」



香港機場管理局回覆東網指，未有就相關事宜收到投訴。如發現任何人在機場範圍內的行為對其他人造成妨擾或煩擾，機管局職員會上前勸止，以免妨礙或影響其他機場使用者。現已加派人手，維持客運大樓的秩序。



網民有話說：



Anny Choi：自律及公德心很重要



Harmony Chan：這個大圓床好好睡!



Dicyl Yu：影響我哋香港國際都市嘅形象



Tommy Chui：咁又真係唔係人人負擔得起入Lounge食少少嘢，沖個涼休息下嘅



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