流感肆虐叫醫護捱義氣　阿王轟政府漠視人手荒

香港正值冬季流感高峰期，病人逼爆公立醫院及兒童醫院，前線醫護人員做到一肚火，逼令他們上街抗議。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《阿王辣爆》主持人王國興，炮轟食物及衞生局應對流感緩慢及粗疏，遲遲不決定停課，令幼稚園的疫情火速蔓延，又漠視公院前線人手長期短缺，釀成「十個沙煲得七個蓋」的惡劣情況，直斥局長陳肇始只懂叫醫護人員「捱義氣」加班，又不增撥資源，令前線醫護人員「谷到爆」。



政府上周四(24日)宣布幼兒中心和幼稚園在上周末(26日)開始全面停課，提早放農曆年假期。王國興批評停課安排是「遲來的春天」，指措施出台前香港早已有逾300多間幼兒中心及幼稚園按衞生防護中心的要求而停課，佔全港總數34%，政府應對流感簡直是「急驚風遇着慢郎中」，直指全面停課應更早之前就要落實。



王指現時不但逼爆急症室，內科病房亦有人滿之患，甚至有病床要放在洗手盆下，前線醫護人員要在擠迫的病床旁邊處理病症，不但工作量大增，又缺乏支援，逼令前線人員要站出來抗議，到政府總部遊行請願，直指做到爆不如鬧爆。他又指前線醫護人員已做到一肚火，炮轟陳肇始僅叫護士「捱義氣」加班，而申請特別津貼手續繁複，令醫護人員感到無助。



政府表示已增聘800個臨時兼職護士作為支援，王指現時醫院管理局已聘請了逾2000名常規護士，但一個護士要應對十多個病人，批評若政府有長遠眼光，應該提早增聘人手，又怎會需要臨時聘用800個兼職的臨時護士；醫生同樣出了問題，離職率相當高，醫生及護士不足，病房的服務助理更加不足，釀成「十個沙煲七個蓋」的惡劣情況。



王直指導致公院及前線醫護人手「爆煲」，與反對派早年在立法會瘋狂拉布有關，令多間增建、擴建醫院的撥款被拖延；而拉倒《醫生註冊條例》的修訂，失去聘請外地醫生紓緩人手壓力的機會。



至於預防流感方面，王指鄰近的澳門的幼稚園和幼兒中心學生疫苗接種率為70%，但香港卻只有17%，他認為香港幼稚園和幼兒中心應做到百分之百接種率，並按部分醫學界人士建議，設立流感診所及派發「流感券」 ，勿再以「急驚風遇着慢郎中」的態度處理流感問題。



讀者欲觀看《阿王辣爆》全部內容，方法非常簡易。已安裝東網APP的讀者，只要登入東網APP，點選右上方的《東網電視》Icon，進入頁面後選擇左邊的「時事」分類，再點選各集節目，影片就會自動播放，更可一氣呵成觀看多集節目。



另外，東網新推出的雙聲道功能已支援各款Android及iPhone手機，用法簡便。觀眾收看影片時會預設成以廣東話播放，只要一按螢幕下角「喇叭」按鈕，就可以揀選以普通話配音收看節目，滿足不同觀眾口味。



收看今集節目，請按以下連結： https://goo.gl/07TfzK



安裝「東網」APP

http://on.cc/redirect/oncc

