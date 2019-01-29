沙中線聆訊　大律師質疑中科潘焯鴻捏造證供

沙中線紅磡站獨立調查委員會下午續訊，由代表委員會的資深大律師Ian Pennicott作結案陳詞，Pennicott直指中科董事潘焯鴻及其他專家證人的證供矛盾，潘聲稱曾與禮頓及港鐵人員提及剪鋼筋一事，但有關證人均一致否認，不認為證人「全部都係講大話」，質疑潘捏造證供。



政府及中科均攻擊泛迅證人的可信程度，但不幸地潘與中科員工的證供出現矛盾，Pennicott認為潘的證供不可靠，不過亦認同潘所講，禮頓的出入地盤紀錄的確有問題。



他亦提到比起過往的調查委員會，傳媒顯然對今次委員會特別感興趣，他閱讀過多份有關聆訊報道，發現部分與聆訊有直接關係的個別人士或是政治人物均有接受傳媒訪問，但內容完全不準確，報道作出的指控更是錯誤及不成立，直指行為不負責任，委員會亦有機會被這些言論誤導。



Pennicott指政府定下的鋼筋扭入螺絲帽37毫米標準是過分隨意，因專家證人曾提出過數個不同扭入長度標準，例如26.5及32毫米等，37毫米標準似乎是任意去定，又指希望政府可以盡快批准港鐵再進行鋼筋拉力測試。



政府代表資深大律師許偉強指，政府已回應了港鐵呈交的鋼筋測試方案，但仍有問題需要再處理，相信港府提供的方案可有效協助港鐵進行測試，希望可於農曆新年前進行測試。



公眾最關注紅磡站月台結構是否安全，Pennicott認為委員會、港鐵及禮頓的專家證人均認為月台結構安全，而政府及中科的專家證人則「冇話係唔安全」，指兩方專家證人考慮到東面連續牆的不確定性、港鐵於全面評估的第三階段結果，以及進行鋼筋拉力及荷載測試等，故採取「靜觀其變」(wait and see)的態度，等待進一步結果方作出評論。