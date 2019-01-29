政Whats噏：資深樁腳又退出　新民黨公力結盟失效？

公民力量(公力)同新民黨早喺2014年結盟，當時新民黨只係新興政黨，成立只有短短數年，結盟後令新民黨樁腳數目倍增。不過，繼舊年沙田區議員黃宇翰選擇退出新民黨後，踏入新一年再多一人退出新民黨但保留公力身份，係咪代表結盟已經再無作用呢？



新民黨喺2011年成立，同公力結盟前只有12名區議員，相反公力早喺90年代成立，結盟之際區議員數目比新民黨多，結盟令新民黨區議員數名增加逾倍至31人，而公力主席潘國山更成為新民黨副主席，多年來同新民黨主席葉劉淑儀合作。不過，公力喺2015年嘅區議會選舉中大敗，5名資深區議員落敗同版圖大縮。



黃宇翰舊年退出新民黨時為新民黨中委，並且履行緊第二個區議會任期，佢當時就話唔太適應政黨文化同運作。至於今個月就有沙田區議員林松茵退出新民黨，佢本身係中委，且自2008年已經擔任區議員，地區工作更資深。



有公力中人分析，黃宇翰同林松茵都有資歷，選擇只保留公力身份係感受過以往公力專注地區、政治色彩較淡嘅年代，但加入新民黨後就多咗政黨包袱，地區工作受立法會嘅投票取態會左右，而公力結盟後嘅區議會選舉大敗，當時已反映結盟令公力政治化而影響到選情。再者，加入新民黨後實際上支援並非太多，而且新民黨內部向上流動機會細，好似最近委任嘅新副主席韓世灝都係空降，之前連中委都唔係咁話囉！



林松茵就話當初以公力身份從政，並擔任公力政策發言人故無理由退出，而且留喺公力會有較大發揮空間。佢仲話加入新民黨黨務繁多有感難兼顧，所以先決定離開，至於地區工作靠人情去維繫，唔係有資源就可以做好咁話。



保留公力同新民黨雙牌頭嘅區議員走下一個又一個，現時只剩下10個，仲未計盛傳會喺今年區議會選舉中退下火線嘅西貢區議員區能發、溫悅昌，以至沙田區議會主席何厚祥，望落情況不太樂觀。不過，潘國山就話林松茵係希望減輕黨務多陪家人，暫時未有迹象有人醞釀退黨，情況未算嚴重，至於結盟始終係好決定，可以取長補短，尤其係政策研究，以及同政府溝通方面有幫助。