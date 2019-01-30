Dr.東：葡萄膜炎襲眼球　生物製劑治療免失明

眼紅、眼痛、視力突衰退，可能是葡萄膜炎來襲警號，若未能及時治理，或會引致青光眼與白內障，甚至失明。葡萄膜炎最可怕是大部分患者都正值二十至六十歲工作搏殺階段，病症嚴重影響他們日常生活與工作。近年醫學界開始使用生物製劑治療此病，發現比以往使用類固醇更有效控制病情，同時能減少長期使用類固醇帶來的風險。



葡萄膜炎分多個類別，當中以眼球前段發炎的虹膜炎最常見，它有機會引致各種迸發症，包括急性青光眼、白內障、黃斑水腫、視神經病變及視網膜脫落等，若延誤治療會導致弱視，甚至失明。



眼科專科醫生賴旭佑指，葡萄膜炎徵狀包括怕光、眼紅、眼痛及視力衰退等，而該病可分感染性和非感染性，較常見的是非感染性葡萄膜炎，它是因自身免疫系統失調引起，因此病人若本身患有其他免疫系統疾病，如類風濕關節炎或紅斑狼瘡等，會有較大機會患上葡萄膜炎。



賴解釋，治療非感染性葡萄膜炎，過往一般會使用類固醇，雖然能短時間內減輕炎症，惟長期大劑量使用會為病人帶來各種副作用，如引發青光眼及白內障等，即使使用免疫抑制劑治療，同樣有副作用。至於醫學界近年開始使用的生物製劑「阿達木單抗」可直接針對抑制致病因子，避免造成副作用，同時可更持久控制病情。賴指，病人病情若受控，視力有望回復至原來的七至八成。



七年前患上虹膜炎的陳家敏憶述，首次發病時視力忽然變得模糊，「八十後」的她原以為只是近視，但驗眼時發現用任何鏡片都無法改善視力，在視光師建議下向眼科醫生求醫，終確診患病。她指，初時感到難以接受，尤其在接受治療後原以為已康復，但不久又再復發，甚至引發新的視力問題，休息不足或面對工作壓力時，病情會反覆，令她倍感氣餒。



她表示，每次發病會明顯感覺視力變差，從事文職的她要放大電腦字體或使用其他輔助工具才可工作。多年來嘗試過各種治療方法，包括類固醇眼藥水或口服藥物，至近年改用「阿達木單抗」後未再有出現副作用。去年她更與一班虹膜炎患者成立「與虹同行」組織，冀幫助更多患者認識此病，並交流抗病經驗。



※有你最關心的醫健資訊，請瀏覽 Dr.東 fb：

https://goo.gl/lYComC

