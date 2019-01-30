警方新增微博Twitter發放資訊　簡體字貼文

警隊Facebook、Instagram及YouTube至今有逾廿萬「追隨者(follower)」，為進一步將防罪訊息、節慶交通改道措施等有用資訊傳遞予海外及內地網民，昨日更推出微博及Twitter。農曆新年將至，警隊預期可在各社交媒體為港人及訪港旅客發放與花車巡遊及煙花匯演相關資訊。



警察公共關係科高級警司(媒體聯絡及傳訊)江永祥指，去年首十一個月逾五千八百萬訪港遊客中，有近四千六百萬是內地人，加上去年有實際損失的電話騙案中，受害人四成三是居港內地人，故推出多內地人較多使用的微博，可有效傳遞警隊各種訊息。微博發文會與fb同步，用簡體字貼文及有簡體字幕的短片。



而Twitter在英、美、加、澳及日本等用量甚高，版面簡潔且跟時序發放訊息，能發放緊急消息，江指Twitter可成為警隊與市民以至外國警隊，特別是重大事故發生時的溝通平台。警隊一一年已研究如何善用網絡及社交平台加強與不同社群溝通，翌年推出流動應用程式，一三、一五及一六年分別推出YouTube、fb及Ig。警察公共關係科警司(社交媒體傳訊)梁毅則指，隊fb及Ig兩平台推出至今發文逾二千六百個。



截至昨晚九時，警隊微博已有逾二萬一千名粉絲，貼文瀏覽總次數為六百五十五萬，而Twitter追隨者則有一百八十一人，曝光次數為三千五百五十四次。