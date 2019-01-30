國泰轉電腦編更欠人性化　人手工時「編到盡」

飛機駕駛艙由雙人合作變單人駕駛，飛行安全成疑。有知情人士透露，國泰航空自去年起引入機組人員電腦編更系統，並由機師分階段試行，擔心事件與試行計劃有關，電腦編更令員工工時「編到盡」，此舉雖有助減低營運成本，但因編更缺乏人性化調整，前線員工有體力透支之虞。



消息指，國泰自去年起引入機組人員電腦編更系統，以取代人手編更，並由機師開始試行，預計今年三月會擴展至空中服務員編更亦使用該系統。消息指，電腦編更欠缺人性化考慮，「佢唔會少過法定休息時間，但會編到密密麻麻，一更接一更，好多(人)做到好攰，好似返連續四日工，每日只係得十二個鐘休息，或者一日飛兩程短途，成日連續返十一個鐘」。



消息人士質疑，新編更制度下，國泰航空雖可節省外站留宿等較高成本的開支，但亦令員工踩到盡：「以前香港飛台北再飛日本，會喺日本度留宿再飛轉頭，但依家可能會先喺台北留宿再直踩，變咗連續返好長時間」。不過，有意見亦指，現時不少航空公司已轉用電腦編制，且更多編更組合可節省人手，認為若員工每個月整體工時不變，不會出現過度疲勞，「呢幾日編密咗，之後幾日會放番」。



國泰空中服務員工會主席胡綺薇指，預計空中服務員三月會改用電腦系統編更，早前亦有同事擔心被編排至「密密飛」再「密密放」，但公司已承諾編更模式會與現時類似，會聽取前線意見。



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