連踩12小時　國泰機長飛行途中突暈倒

因管理不善在全球最佳航空公司排名榜節節下跌，並洩漏九百四十萬客戶個人資料的國泰航空再爆九霄驚魂事件！一班本月二十六日由札幌新千歲機場飛回香港的國泰航班，機長疑連續工作十二小時，飛行期間突然暈倒，航機當時距港還有一個多小時航程，其後由副機長獨力駕駛航機，該「單人駕駛」航機抵港時，機場跑道進入緊急狀態，機管局及消防處均採戒備應變。國泰航空承認一位機師身體不適，而航班安全降落香港。有批評斥國泰編更不當，影響飛行安全。



國泰航班CX583二十六日於日本當地時間近七時起飛，途中機上突然傳出廣播，指抵港後航機需要緊急醫療支援。消息人士指，該航班機長在駕駛室內暈倒，當時飛機已過了台北，還有一個多小時才抵港，大約半小時後，由副機長獨力駕駛的航機於晚上十一時抵港，而航機進場及降落期間，均採用預防性的措施及步驟，暈倒的機長其後送院急救。



消息稱：「副機長算係經驗豐富、頂得住，兩個變一個人，壓力好大！」慶幸航班平安降落，消息人士直言事件「唔應該發生」，雖然暫未知機長暈倒原因，但更表顯示該機師當天返「來回更」，即由香港到札幌，再由札幌返回香港，工時長達十二、三小時，「呢更係最長嘅即日來回更，稍為delay(延遲)都要住酒店，但國泰點都唔將佢變外站停留」。



立法會議員譚文豪指，現時機組人員的編更制度需按照民航處規定，航空公司須跟隨，不得超出「飛行工作上限」。根據規定，每個航班至少需要有兩個機師，一個負責駕駛，另一個負責協助，如屬長途機，更會增至三至四個機師，短途機通常不會多於兩個機師，如果其中一個不適而未能駕駛，另一機師需要立即通報空管人員，讓空管人員更小心及清晰指引機師安全降落。



國泰航空發言人表示，有關機組人員執勤航班前有足夠及較法定水平更充裕的休息時間，符合民航處規定的飛行時數限制要求，機組人員經過嚴格的專業培訓，充分準備好處理有關狀況。國泰航空亦設有疲勞風險管理安全委員會，以提升可引致疲勞問題的認知，並通過主動報告，積極正視議題。



機場管理局證實，二十六日晚上十時二十分，收到報告指國泰航空由札幌飛香港的航班需要局部戒備，該航班於十時五十五分安全降落，機場運作不受影響。消防處接受查詢亦指，當晚十時三十八分接報需到場戒備，派出一架救護車到場，一名不適病人需要送往北大嶼山醫院。



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