東方日報A1：白宮出招狠　中方促放人

美國司法部於當地時間周一（28日）正式起訴中國科技巨企華為以及其太子女孟晚舟，並向加拿大提出引渡申請。美方列出廿三項刑事控罪，包括銀行詐騙及電訊詐騙罪，分別最高可被判囚三十年，當局同時狠斥華為厚顏無恥，威脅全球市場。事發於中美兩國將在周三展開新一輪貿易談判前夕，中國外交部敦促美方放人，勿發引渡要求；華為則否認指控。內地官媒一度在微信發表態度強硬的文章，惟其後已撤回。



美國司法部署理部長韋德加、商務部長羅斯及國土安全部部長尼爾森等十一名官員，於當日下午高調召開跨部門記者會，公布針對華為、其子公司、孟晚舟及香港空殼公司Skycom Tech的罪名。其中十三項罪名在紐約布魯克林起訴，另外十項罪名則在華盛頓州西雅圖起訴。韋德加指出，沒有控罪指向中國政府涉案，但中方應為其公民及公司有否遵守法律負責，他又稱案件持續至少十年，而且涉及華為的最高層。



聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗‧雷形容，針對華為指控的數量之多、範圍之廣，顯示華為一再拒絕尊重美國法律和國際商業慣例，並揭露華為「厚顏無恥並持續濫用美國公司及金融機構，威脅自由公平的全球市場」。他續指，憂慮美國通訊網絡使用華為設備，會讓外國政府有能力惡意修改或盜取資訊，展開無法偵測的間諜活動或施壓。美國情報官員會在周二前往國會，講解全球正面臨的威脅，包括中國科技間諜活動和華為問題。



中國外交部周二先後兩次回應事件，首先強烈敦促美方停止對包括華為在內中國企業的無理打壓，立即撤銷對孟晚舟的逮捕令，不要發出正式引渡請求，避免在錯誤的道路上愈走愈遠。外交部又指，美方動用國家力量抹黑和打擊特定的中國企業，企圖扼殺企業正當合法經營，背後有很強的政治企圖和操弄，批評美加濫用引渡條約。



同日下午，外交部發言人耿爽在例行記者會中再次回應孟晚舟案，對於美方不顧中方交涉，執意向加拿大提出引渡要求，表示強烈不滿和堅決反對。



華為亦發聲明回應，否認美國司法部的各項指控，並對美方決定引渡孟晚舟表示失望。華為強調孟晚舟沒有不當行為，相信美國法庭最終會得出同一結論。孟的代表律師同日發聲明，指其當事人沒有違反任何美國法律，包括涉及伊朗一事上。



美方公布控罪後，有中國官媒背景的微信公眾號「牛彈琴」隨即發文，指美國一次過公布多項控罪是「下狠手」，形容這種做法是「趕盡殺絕」。文章寫道：「雖然美國司法部決定引渡孟晚舟，但也承認這還只是指控，最終指控是否成立，還要看法庭判決。」文中亦指，美方高調對付華為，是對華為全面污名化的開始，孟晚舟將面臨艱苦的引渡之戰。惟該公眾號不久後已刪除文章。



另一官媒則發表評論，指美方提刑事起訴是在全球打壓華為行動的一部分，而且看來是下了全力打壓的戰略決心，惟「華盛頓其實心虛得很」。



《紐約時報》報道指，根據起訴書，孟於二○一四年曾於紐約甘迺迪國際機場被扣查，遭沒收電子裝置，內有華為涉及與伊朗交易的文件。