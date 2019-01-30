探射燈：自製團年飯　街市銷情仍低迷

不少人「勒緊荷包」過年，但即使親自下廚炮製春茗團年飯，街市銷情卻未見起色。業界人士表示各類食材銷情均未如理想，預料中美貿易戰陰霾之下生意會持續低迷，街市檔販生意難做。



受非洲豬瘟影響，市民尚未恢復買豬肉的信心，豬肉檔首當其衝，全港公共街市販商大聯盟主席黃齊偉表示，有豬肉檔販曾向他反映生意大跌30%至40%，市民購物信心下降，加上來貨價上升「夾擊」，卻迫不得已要減價促銷。



海鮮及水果銷量亦是「一潭死水」，黃指目前較去年同期的生意跌至少20%，雖然市民過年出手會相對闊綽，但暫時市道仍然「好差」，與去年「冇得比」，料新春期間整體街市檔販生意仍會較去年同期跌約20%，他更擔心中美貿易戰若持續開打，商販生意將會繼續受影響。

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