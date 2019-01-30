探射燈：高鐵港珠澳橋開通　未助零售業

去年下半年高鐵和港珠澳大橋相繼開通，旅客人數明顯上升，惟當中大部分為「一日遊」旅客，對整體零售市道刺激不大。本港零售業步入寒冬，珠寶首飾等奢侈品更錄得2年以來最大跌幅。



政府統計處早前公布去年11月零售業總銷貨價值升幅放緩，按年僅升1.4%，大幅低於市場預期4.5%，較去年10月修訂後年增6%急速放緩。當中珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值按年下跌3.9%，為2年以來最大跌幅，其次為電器及其他未分類耐用消費品、超級市場貨品、服裝及中藥。



珠海學院商學院院長何濼生指出，高鐵及港珠澳大橋開通後，未見帶來明顯消費效益，但因兩項基建使用時間尚短，需作更長遠觀察，並期待高鐵將來可能帶來更多較具消費力的過夜旅客。

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