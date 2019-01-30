探射燈：新春市淡　零售叫慘

臨近農曆新年，家家密鑼緊鼓籌備，惟受各方因素影響，港人今年要「捱貴年」。除年花因天氣加價外，海味貨量減少，日本鮑魚和海參來貨價上升30%，賀年果仁成本亦上漲。而受非洲豬瘟影響，臘味滯銷，有商舖收入大跌4分1；酒樓春茗訂枱情況亦未如理想。經濟學家指中美貿易戰持續，經濟前景未明朗，零售市道仍有待觀察。



因主要產地失收，貨源大減，致大部分海味來貨價上升。海味店負責人吳穎星舉例，以日本鮑魚和海參升幅最高，來貨價上升20%至30%；魚翅來貨價上升約10%；體積較大的花膠亦上升10%至20%。市道低迷，其海味店去年上半年營業額亦下跌一半，故改攻本地市場，減價促銷價錢實惠的「煲湯料」；同時引入即食海味吸引年輕主婦。



賀年糖果及瓜子來貨價雖與去年相若，涼果店負責人劉小姐指，夏威夷果仁、開心果及腰果等果仁每斤來貨價較去年同期貴10多元，現時多為年輕人小量入貨。



此外，因受冬季氣候和暖潮濕影響，不少年花都提早盛開，平均售價都有所上調。花圃負責人林滿祥指，芍藥、菊花等價格上升約20%；桃花情況亦相似。至於內地供港的年桔因產量驟減，價格同樣上升，其中朱砂桔更升20%至30%。林指，水仙和百合亦因貨源不穩，來貨價較往年貴，不過，他並不擔心年花銷情，更指今年年宵檔分分鐘「無桔賣」。



部分賀年食品價格未有上升，銷情卻未敢看俏。非洲豬瘟疫情肆虐，臘味店負責人葉錦坦言，市民購買信心大受打擊，臘腸、臘肉等豬肉製品銷量明顯下跌，收入較去年同期大減4分1。



酒樓春茗酒席訂座情況亦未如去年，酒樓集團常務董事總經理胡珠表示，旗下酒樓春茗訂座率約70%，較去年同期略少5%，「有啲（公司）以前訂10圍嘅，今年都只係訂6圍。」他指海鮮及海味來貨價上升20%，但由於市民消費力偏弱，故未敢貿然加價。



珠海學院商學院院長何濼生表示，中美貿易戰持續，零售市道遜預期已屬國際性問題，本港難獨善其身，早前股市、樓市受壓進一步打擊市民消費意欲，然而，近日樓價及股市暫現「小陽春」，他對零售市道尚未悲觀，惟坦言仍需再作觀望。

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