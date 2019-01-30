綠色先鋒：裸買減廢　自備容器購物更環保

政府於2009年實施首階段膠袋徵費，10年過去，大部分市民早已習慣自備購物袋。隨着環保風氣漸盛，多間店舖不約而同提倡「裸買」，鼓勵客人行多一步，自備容器選購食物、生活日用品、清潔用品等，藉此減少不必要包裝，為環保出一分力。



裸買意指購買時不用任何包裝，藉此減少不必要垃圾，早前有環保團體在葵涌廣場及上環舉行祼買活動，只要客人自備器皿購物，就能免費試食或享有不同優惠。近年本港多區陸續出現裸買商店，包括一間位於旺角、售賣環保及有機產品的店舖。市民購買日用品包括洗頭水、牙膏、蚊怕水或洗面產品等，都可自備容器，按實際需要購買所需分量。



該店負責人趙國虹指，開業至今6年，市民的環保意識雖然愈來愈高，可供裸買的貨品亦日漸增多，但仍需面對不少困難，如供應商擔心質量受影響，「例如好多客人鍾意食腰果糖，好快食晒一樽，覺得次次買都要用一個新樽好浪費。」她曾與供應商商討裸買的可行性，惟供應商擔心食品受潮，拒絕建議，經多次磋商後，對方最終決定提供回樽服務，總算踏出環保第一步。



「另外，部分洗頭水樽洗乾淨後都會有陣味，其實係啲化學香劑蝕咗落啲膠度，洗唔甩，如果用嚟裝其他產品可能會有影響。」為使供應商更放心，她承諾額外提點客人注意事項，如在第一次購買時可先以有包裝方法購買，回購時再以該容器盛載，「如果你真係第一次買，有用膠樽需要都好合理，之後重用番就可以。」



另一個常見問題，亦是裸買與傳統購物的最大分別，就是需要自備容器。為此，她特意接收客人捐贈的舊容器，供即興購物的客人借用，「如果你一早知會嚟買嘢，你就可以帶定啲空樽嚟買嘢。當大家更習慣裸買，自然會長期自備容器，例如我會長期帶一個空樽喺身，方便隨時購物。」



不少市民均對這種新的購物方式表示支持，陳先生指，雖然未曾光顧裸買商店，但出外用膳時亦會自備食物盒「打包」剩菜，「唔使浪費食物之餘，亦唔使嘥個發泡膠盒。」吳小姐則表示，會優先光顧這類商店，「海洋塑膠垃圾等環保問題已經迫在眉睫，希望可以盡一分努力，減少浪費。」

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