董之英短片學生受訪道歉　承認一時貪玩後悔不已

馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學內的懷疑欺凌事件，早前網上流傳影片，引起了各界關注。而片段內曾出現的數名學生，有電視台昨晚(29/1)就播出了其中一位的訪問。化名李同學的他在鏡頭前認錯，承認「玩得太大，過咗火」，認為行為影響了自己考DSE，也影響了家人及學校，感到「對唔住」校長和非常後悔。



他在節目中表示，事件發生在小息和午膳後，當時他們趁老師未到課室前的幾十秒空檔來整蠱別人，以往也曾試過被老師撞破而受罰。他又指影片中的多名同學分屬老友，間中都會「你玩吓我，我玩吓你」，不是有心傷害同學。



對於近日不同影片在網上流傳，李同學相信都是來自同一名姓葉的舊生，並認為他是在同學間的WhatsApp群組取得影片。對於該舊生表示離校原因是因為常常被欺負，接受訪問的學生就質疑他弄虛作假，又指影片是一年前所拍，並非如葉所言於數日前拍攝。他在訪問中強調與該葉姓舊生關係良好，亦指葉同學在回港後更主動相約他們吃飯敍舊。



受訪的學生更展示葉舊生在社交媒體上的留言，顯示當日離校時表達過自己對同學的不捨：「我好感謝你哋呢一年對我嘅照顧同接納...雖然認識時間只有半年多，但已經同你哋建立咗深厚的感情出現。」