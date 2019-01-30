4000蚊表唔夠派　劉怡翔指有區議員攞多份表派街坊

政府推出的4000港元關愛共享計劃被批評申請程序複雜，包括多間民政諮詢中心表格早早「派清」，更有中心要求市民自備白紙代印。負責統籌今次派錢的財經事務及庫務局局長劉怡翔接受電台訪問時死撐，指無論考慮是否讓市民以電子形式交申請表，或印多少表格都有取捨，又指政府可以一開始印數百萬份表格，但擔心造成浪費，不利可持續發展，故決定先印部分數量，但承認當初無想過不同人士一次要取多份表格，例如部分市民幫朋友取表、區議員亦取多份表格向市民派發。



劉指，現時已經加印申請表，相信可以持續供應，而收到申請後核對市民資料亦需時，強調希望盡快發放款項。對於原本的補漏拾遺方案被批評為變成「補鑊方案」，他認為該講法不太準確，強調政策設計是補漏拾遺的工作，將會吸取經驗，再有機會做時會研究適當的方法。



至於外界將幾年前派6000港元與今次4000港元作比較，劉指兩者設計有很多不同之處，派6000港元順暢是因為只要持有香港身份證就可以，行政上簡單好多，但關愛共享是補漏拾遺，故設計上有所不同。