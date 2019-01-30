劉怡翔指放寬按揭或增加入市　議員稱非好時機

香港樓價過去幾個月雖有所回落，但水平仍然高企，有意見認為應放寬按揭成數，助首次置業業主上車。財經事務及庫務局局長劉怡翔今(30日)接受電台訪問時表示，香港樓價自去年8月開始已經調整約8%至10%，但近期成交量上升，甚至有人認為出現小陽春，惟市場估計全年樓價會下跌。



劉指，樓市已經調整數月，但仍屬短時間，難以預料之後趨勢。他又指，是否撤辣並非現時要討論的課題，而提高按揭成數或放寬按揭保險限制，亦是下一步的事，因擔心撤辣後或令樓市更熾熱，而若提高按揭成數，或令原本不會入市的市民入市，倘日後樓價再跌，或出現負資產，這並非政府樂見的現象，所以政府在這方面會特別小心。



立法會房屋事務委員會副主席尹兆堅今早出席電台節目時則指，擔心放寬按揭會令市民「接火棒」，他原則上不反對放寬，但現時不是好時機。



同場的公屋聯會總幹事招國偉就贊成放寬按揭成數，協助市民在私樓二手市場「上車」，因未來資助房屋不斷減少，建議針對首置客，把600萬港元以下單位樓按放寬至9成。招又認為，應該將過渡房屋納入房屋階梯，建議每年供應2000間，估計需要60億港元。



另外，劉怡翔又提到去年政府盈餘特別高，有1400億港元，但今年減至三分之一，受到最近數月股市交易明顯較去年上半年慢，而樓宇買賣亦放慢，令相關收入較低，承認未來政府部分收入的確有下行趨勢。他續指，雖然香港轉口或出口到美國產品佔總貿易的百分比低，但貿易戰對香港有影響，去年12月出口下跌，去年經濟增長亦持續回落，多個國際機構又下調全球經濟展望，認為香港經濟下行風險較大。



他亦指，是否派糖有很多考慮，並引述分析指，隨着盈餘減少，政府做各方面預算時要慎重考慮。