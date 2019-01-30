150億基本工程撥款獲通過　朱凱廸提中止待續被拒

立法會工務小組委員會今早(30日)開會，在16票贊成、10票反對、4票棄權下，通過綑綁逾萬個工程的基本工程儲備基金，合共涉款逾149.8億港元。相關議案已是第三次提交至工務小組審議，議員朱凱廸在會議開始時提出中止待續，但最終以12票贊成、16票反對遭否決。



朱凱廸提出中止待續後，當時會議室內的民主派議員人數比建制派多。朱指現有的基本工程儲備基金撥款機制有漏洞，在收地和特惠津貼的撥款分目方面未有設上限，綑綁審議是削弱立法會監察功能。他指出，新界東北發展計劃的收地賠償涉及133億港元，打破有紀錄以來的最高單項賠償，因此建議應分開審議。



多名議員就中止待續議案發言，但當中只有陳志全一人表示支持，其餘全數為建制派議員，他們表明不支持議案。他們均指出，整個項目中未有極具爭議性的議案，認為朱提出中止待續是拉布。其中工聯會何啟明不點名形容朱是「狐狸要露出尾巴」，提出動議是拖垮其他沒有爭議的工程，更批評委員會主席盧偉國讓民主派在三次會議上拉布。



財經事務及庫務局副秘書長劉震表示，去年財務委員會上已充分討論兩項涉及土地徵用的撥款分目，並解釋這兩個項目需要不封頂，是因賠償及徵用土地金額為按立法會擬訂的機制或法定補償方案執行，並非政府能控制。



另外，會議亦通過油塘欣榮街公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程，涉款逾1.1億港元。