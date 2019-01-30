IKEA摺椅幾乎夾斷英國B女手指　醫生：會永久變形

英國沃爾素爾一名14個月大女嬰上周五（25日）在家中遭一張宜家家居（IKEA）的膠摺椅夾手指，需立即送院動手術。女嬰的母親指，醫生相信即使保住女嬰的手指，也會永久變形。根據香港宜家家居網站，香港有出售肇事的Gunde摺椅，售價為59.9港元。這款摺椅背備有手抽，方便移動及掛牆擺放，椅子展開時可扣穩，避免意外摺疊，造成危險。本港宜家家居發言人表示，暫未有回收安排。



女嬰母親本內特（Sophie Marie Bennett）當日在家中烘焙食物，期間女嬰凱拉（Kaylah）從膠椅下來，椅子立即摺疊起來，手指被兩支金屬桿夾着。本內特說：「我抓着她，見她的指尖僅僅懸掛着，還見到骨骼。我從未見過如此多血，一直未能止血。」



凱拉獲送往兒童醫院，醫生指她的手指不足20%完整，需立即進行接駁手術，要待7天後拆繃帶，才能確定手術是否成功。醫生指若傷口開始壞死，甚至可能要截肢。



本內特將女兒受傷的照片上載到facebook，又指膠摺椅售價6鎊（約61港元），故此前買了多張，現已全部扔掉。宜家同意承擔所有醫療費用，其發言人強調最注重產品的安全，正調查事件。