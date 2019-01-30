環保署在已復修堆填區加裝儀器　監測違規情況

立法會帳目委員會於去年11月發表報告，對在已復修堆填區用途設施，出現延誤及欠缺有效的跨部門協調，深表遺憾及認為不可接受。政務司司長張建宗今早(30日)在立法會上指，環境保護署會在設有滲濾污水廠的已修復堆填區，加快安裝先進儀器的進度，以監測工作自動化和適時檢測有否違規，監管承辦商在修復設施方面的運作，和確保他們遵守法例和合約要求。



張又指，會在將來制訂新堆填區修復合約時，檢視將沒有遵守相關法定要求的事宜，納入設計、建造、營運合約扣分制度的可行性。對於報告內曾提及，康樂及文化事務署和民政事務總署負責協調3個公園的發展工作，張表示建築署與相關機構分享經驗，務求在未來加強項目管理，民政署日後亦會因應不尋常的沉降風險採取適當應對措施。他又指，會按5年計劃繼續推展葵涌公園工程項目，目標在2020至2021年立法年度向立法會申請撥款，在2021年底展開工程。



至於八號幹線沙田段方面，張表示路政署已更新內部指引，改善合約條款和圖則檢查程序，以提高檢查準繩度。他表示，政府設有檢察機制，審批工務部門解決任何合約爭議的處理方案，而工務部門亦須向審計署提供已批准爭議的副本，審計署如有需要亦可核查。