母嬰院去年轉介7155宗懷疑SEN個案　較前年升5%

有特殊教育需要(SEN)的兒童需要特別支援，教育局局長楊潤雄今日(30日)書面回覆立法會議員提問時表示，衞生署兒童體能智力測驗服務去年接獲10,466宗由醫生或心理學家轉介的個案，為懷疑有發展問題徵狀的12歲以下兒童進行臨床評估，當中有7155宗新症經由衞生署母嬰健康院及其他專科轉介，較對上一年上升5%。學前導師亦可直接轉介有需要的兒童到所屬地區的母嬰健康院作初步評估，各母嬰健康院接受由醫生評估的輪候時間一般為4至8周內。



楊又指，由2018/19學年起，教育局與社署、衞生署及醫管局加強協作，教育局在每學年會向正在接受或輪候社署資助學前康復服務，並將於下學年適齡入讀小一兒童的家長發出函件和意願書。在取得家長的同意後，教育局會把有關兒童的資料送交衞生署及醫管局的兒童體能智力測驗中心，以便中心把他們的評估資料送交教育局。



在新學年前的6月，教育局會向家長確定其子女入讀的公營小學或直資小學，並在新學年開始前把評估資料送交有關小學，以便學校及早知悉有關學生的情況，從而為他們計劃和提供適切的支援。



由2019/20學年起，當局亦會推行多項融合教育的優化措施，包括重整各項融合教育資助計劃及擴展「學習支援津貼」，倍增第三層支援津貼額，以及提供常額教師職位，於取錄較多有特殊教育需要學生的公營普通學校，提升其特殊教育需要統籌主任的職級至晉升職級，並進一步擴展「優化校本教育心理服務」和優化校本言語治療服務。