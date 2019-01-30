理大研包膜防降解提升DHA吸收　鼠B記憶力更優勝

不少孕婦會額外補充魚油DHA幫助寶寶腦部發育，理工大學為了讓DHA更有效被人體吸收，研發出一種納米包膜技術，利用可安全食用的「玉米醇溶蛋白」作為包膜材料，魚油DHA被這層納米膜包裹後能免受胃酸降解，直接進入人體各處，包括腦部。理大在實驗老鼠身上發現，服用納米包膜包裹的DHA後，老鼠無論在學習、記憶或探索新事物能力都較佳。



DHA是天然存在於母乳及魚油的一種脂肪酸，有助促進腦部發育，除了可從日常飲食中吸收，孕婦亦可透過胎盤將DHA傳給胎兒。不少孕婦會額外服食DHA補充品，但DHA容易被胃酸降解，因此經服食補充品攝取的DHA未必有效被人體完全吸收。



理大找來懷孕實驗老鼠進行實驗，將牠們分兩組，一組餵飼普通DHA，一種餵飼由納米包膜包裹的DHA，結果發現，後者的十二指腸及空腸DHA含量都顯著高於前者，濃度分別達到2.52微克及2.14微克，高於前者的1.22微克及1.5微克，反映DHA受包膜保護下未有被胃酸降解。此外，服食納米包膜DHA的老鼠，腦部、肝及血清的DHA含量都較高。



研究人員又找來懷孕老鼠的後代進行實驗，發現餵飼高劑量納米包膜DHA的一組老鼠，在探索新物件的時間較其他組長。這組老鼠亦有較多的腦源性神經營養因子，因此牠們的空間學習、記憶能力都顯著優於其他組。團隊認為，這項科技證實有效改善DHA吸收功效，將來會進一步研究在人體中是否有同樣結論。