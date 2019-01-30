黑幫觀塘爭奪遊艇泊位費　反黑聯同海事處掃場

觀塘碼頭及鄰近啟德郵輪碼頭一帶水域，近日有黑幫企圖爭奪海上泊位生意圖利，在避風塘沿岸停放多個巨型浮躉「霸位」，再以月租2萬港元不等出租浮躉旁水域予遊艇靠泊，警方接獲消息指有黑幫互相爭奪泊位出租，近日曾多次發生衝突。警方經過深入調查後，派出東九龍總區及水警總區反黑組探員，聯同海事處人員一行逾20人，於今午（30日）12時許採取掃蕩行動，突擊搜查上址的船躉，警員帶同鐵剪剪斷纜索，清走涉事的快艇及浮泡等，又到啟德郵輪碼頭附近的避風塘，視察停在現場的遊艇有否違泊，行動中，水警共拖走6艘疑用作霸位的違規小艇。



警方早前曾就相關問題採取行動，最近一次為本月24日，水警搜查停泊在鯉魚門三家村避風塘1艘快艇、1隻橡皮艇及2艘遊艇，以涉嫌「勒索」及「刑事毀壞」拘捕一名30歲男子，相信他與去年10月觀塘避風塘的一宗刑事毁壞有關，案中6艘停泊於避風塘的遊艇被人淋油，船主亦曾收到帶有恐嚇字句的卡紙。另警員於其中一艘遊艇上檢獲一支懷疑氣槍及相關子彈，遂以涉嫌「管有仿製槍械」拘捕一名32歲男子及2名分別24歲和27歲女子。