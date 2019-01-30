警去年發201萬張牛肉乾　研燈柱置CCTV捉違泊

不少駕駛者經常投訴泊車位不足，甚至被迫違例泊車，但有關行為的「風險」愈來愈高，警方去年發出俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款通知書高達201萬張，較2017年增加9%，政府形容數字反映「警方打擊違泊的決心及成效」。運輸及房屋局更透露，警方將會進行一項利用「違例泊車監察系統」執法的試驗計劃，選取合適地點及高度的燈柱設置攝錄機，利用影像分析技術打擊部分交通罪行，包括車輛在巴士站違例停車。



運輸及房屋局局長陳帆書面回覆立法會議員提問時指，發展局起動九龍東辦事處自去年開始，與警方合作在觀塘展開「路旁上落貨區監測系統」的概念驗證測試，並於去年11月開始展開「違例泊車監察系統」的測試。相關測試是委聘顧問開發利用影像分析技術，監察違例泊車活動的系統，而警方亦正探討落實以有關技術作實際執法行動。



對於泊位不足的問題，政府預計今年內全港將增加約512個，及1692個分別由政府及私人營運的公眾泊車位，該2000多個新增泊位，包括85個電單車、2095個私家車及24個商用車輛泊位。



當局又指會按照「一地多用」原則，在合適的政府、機構或社區設施和公共休憩用地發展項目中，加設公眾泊車位，以期達致「地盡其用」。另外，運輸署正進行的「商用車輛泊車位顧問研究」，稍後會制訂短、中及長遠措施應對商用車輛的泊車及上落客貨需求，亦會考慮修訂《香港規劃標準與準則》中關於商用車輛泊車位及上落客貨設施的標準。



據運房局的數字，去年全港最多私家車泊位的地區是沙田區，共有18,637個政府及私人營運泊位，其次是油尖旺有15,474個、觀塘區則有14,425個。