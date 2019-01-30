沙中線檢測鋼筋結果被疑不可信　陳帆稱正向港鐵了解

港鐵沙中線紅磡站去年爆出連串工程醜聞，並已於去年12月開始鑿牆檢測，其中東西走廊C3區月台一度是鋼筋未達標的重災區，立法會議員陳淑莊今日(30日)在立法會大會上提出質詢，指出C3區曾有41.9%鋼筋不合格，但根據警方就有關鋼筋和螺絲帽的覆檢，發現有4個樣本由不合格變成合格，質疑港鐵採用的非破壞性的「陣列式超音波檢測方法」誤差大，其結果並不可信。



陳淑莊續稱，政府一度稱「陣列式超音波檢測方法」的誤差只達3毫米，但根據警方覆檢，其誤差最高達11毫米，批港鐵誤導香港市民近40日，認為應重檢所有結果。運輸及房屋局局長陳帆稱，政府非常關注有關工程問題，但對有關誤差，稱正向港鐵了解。



議員田北辰稱，出現是次誤差屬人禍，指從數據反映，材料供應商提供鋼筋時已參差不齊，沒有劃一標準，令工人不知道如何扭入過長的鋼筋，認為是「政府不管、工人當災」，又斥「陣列式超音波檢測方法」顯然無用，政府無須繼續研究，應當立刻喝停有關做法。



議員郭家麒斥沙中線「超支又超支、延誤又延誤」，狠批是次醜聞是「輸錢、輸市民、輸公信力」，質問政府何時才能將沙中線完成讓市民使用。陳帆回應指，正研究箇中問題，指有部分疑問暫未能解開，會持續與港鐵商討談判。