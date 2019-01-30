楊潤雄拒答全級考小三TSA學校數目　議員：乜嘢政府嚟

小三全港性系統評估(TSA)去年以不記名、不記校、不收報告及抽樣方式進行，教育界議員葉建源今日(30日)在立法會提出質詢，詢問申請全級參與評估的學校數目及學生人數，惟教育局局長楊潤雄拒絕回答，擔心會為學校帶來不必要壓力。



葉建源不明白全級評估數字有何機密，認為考評局是受教育局所委託，而政府有憲政責任回答議員質詢，質疑教育局漠視政府的基本憲政責任，拒絕向立法會負責，直言「此可忍，孰不可忍」。



楊批評葉建源太上綱上線，表明知道憲制上政府要透過立法會向市民交代，解釋政府曾被批評向學校施壓，所以不打算索取參與TSA的學校數目，而參與學校數目多少與政策無關，沒有原因強迫考評局作違背政策原因的動作。



楊又表示，議員或忘記批評舊有TSA制度中，透過向學校詢問資訊而令學校及學生受壓，現有安排是針對議員以往的擔心，而新安排下暫未見有操練情況，抽樣形式亦令過往大部分的壓力問題及不良後果有所改善，故希望維持去年的模式。



此外，有議員直言不明白為何交代數字會為學校構成壓力，認為政府只顧學校壓力，而忽略考試對學生造成的壓力，批評政府拒絕交代基本數字，欠缺透明度，反問「乜嘢政府嚟㗎」，更有建制派議員指出，立法會議員有責任發問，官員不能批評問題，只能交代不回答的理據，批評楊潤雄說法有問題。



楊其後表示，若然早前的說法令議員感到冒犯，向各位議員致歉，又重申自己尊重議員發問的權利，而作為問責官員有責任向議員解釋及作答，只是部分資料有違政策原意才未能提供，強調是照實回答。