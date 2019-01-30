旺暴案再多3男子被控暴動罪　首被告申離港探親被拒

2016年年初一至年初二發生旺角暴亂，警方早前再拘捕3名涉案男子，控以暴動、縱火、刑事損毀等共4罪，案件今(30日)在西九龍法院提堂，3名被告暫時毋須答辯。



3名被告依次為報稱酒保的譚百熙(21歲)、報稱游泳教練的陳舜堯(30歲)和報稱學生的王國斌(22歲)。



譚、王共同被控一項暴動罪，指二人於2016年2月9日在旺角豉油街，連同其他人參與暴動。陳被控一項縱火罪，指他於同日無合法辯解而用火損壞屬於中國香港體操總會的一塊橫額。譚、王又共同被控一項刑事損毀罪，指二人同日在旺角山東街76號門外，連同其他身份不詳的人，無合法辯解而損壞屬於香港特區政府財產的一塊指示牌。王另被控一項刑事損毀罪，指他同日在旺角山東街76號門外連同其他身份不詳的人，無合法辯解而損壞屬於香港特區政府財產的行人路。



3名被告表示明白控罪，控方指已徵詢法律意見，本案將轉介區域法院審理，現要求將案押後以準備轉介文件。控方不反對3名被告保釋，但要求新增一項保釋條件即不准離開香港。



辯方律師指首被告請求法庭批准他於2月5日至12日期間離港，趁農曆年到深圳探親，裁判官指首被告可以「調轉安排」，自己提供旅費讓親友來港探他。最終裁判官將案押後至3月13日再訊，以等待轉介文件，並下令3名被告續准保釋期間不得離開香港。