反口否認屢狎親女　無業漢：想還個女心願先認罪

無業漢被指在2009至2011年間5次強姦及2次非禮讀小學的親生女，案件今(30日)在高院續審，現年63歲的被告在控方宣布舉證完畢後，選擇作供自辯。他表示其女兒X在2000年出生，他在翌年起沒再工作，照顧X的工作主要是由他負責，當中包括幫X洗澡至大約小三。自X升中起，父女關係開始轉差，X常埋怨家窮不夠錢給她用，另外被告亦不喜歡X常帶男朋友回家，這兩件事成為父女吵架的原因。



被告稱，有次X向他講起以前洗澡時遭被告非禮，之後更不斷提着這指控。對此被告有時就會罵X亂講，亦試過發晦氣回話「係呀，沖涼就係非禮喇，告埋我強姦拉我坐監啦！」雖然他沒有做過，但他覺得X確是這樣想，為了不想再為此爭吵，有一次他情緒激動，曾哭着摟住X說「當係爸爸嘅錯啦，你原諒我啦！」不過父女關係始終未能因此改善。



被告稱在前年4月某日，他從妻子處聽說X自殺。他形容自己當時「好震驚，個人差不多癲」，心想X是因為覺得曾被他非禮而自殺，所以便去自首及招供承認非禮。他指那時是「一心想償還畀佢，等佢心息」，又指是「佢一直認為我搞過佢，甚至以死相逼，就還佢心願，佢心願成日想我坐監」。他指，招供供詞其實是謊話，又指在警署時「諗住要坐監，講嘢好緊張，頭腦好亂」。但後來還押於收押所時，才知道原來X根本沒有自殺，想清楚後便決定不為自己無做過的事認罪。