倉務員逼男童肛交拍片押後判　以待另一宗覆核案裁決

倉務男工於2012年在打波時認識一名小五男學生，在之後的4年期間以威迫利誘的手法，要對方替他口交、手淫和與對方肛交。他早前在高等法院承認包括與16歲以下男子同性肛交在內共13項控罪，法官原本押後至今日(30日)判刑，但今早接納辯方申請，將判刑押後，以等候一宗相關司法覆核的判決。



31歲被告何永康，承認5項向16歲以下兒童作出猥褻行為、1項企圖與16歲以下男子作出同性肛交、2項與16歲以下男子同性肛交、4項製作兒童色情物品及1項與管有兒童色情物品等共13控罪。



律政司去年在一宗挑戰涉及男男性罪行法例條文的司法覆核案聆訊中，承認與16歲以下男子同性肛交罪的最高刑罰應和與16歲以下女童肛交罪看齊，即由現時終身監禁改為監禁5年，該司法覆核去年審結，目前正等候判決。辯方要求法官把判刑押後，以等候上述司法覆核的判決。



控方不同意將判刑押後，認為應按現時的法例判決。控方又表示，雖然律政司在上述司法覆核案中建議法庭把有關控罪的最高刑罰改為監禁5年，但有法官在去年審理另一宗涉及同一罪行的案件時，沒有等候該宗司法覆核案的判決便已判刑。



法官不同意控方的說法，指該案的主審法官在判刑時採用監禁3至4年為量刑基準，比律政司建議的最高刑罰監禁5年為輕，才會不等候上述司法覆核的判決，但本案比該案嚴重，如果法庭今日按現時的法例判刑，而該宗司法覆核明日(31日)有判決，估計被告日後上訴時會遇上困難。惟法官認為不能無了期地等下去，故暫時把案件押後至3月18日再訊。