議員倡屯門公路欖隧轉乘站推泊車轉乘　政府稱要考慮

政府推行泊車轉乘計劃多年，鼓勵市民把私家車停泊在公共交通樞紐或鐵路旁，然後乘搭公共交通工具前往市區。立法會議員陳恒鑌今日(30日)就計劃提出質詢，質問政府在哪些地方推行有關計劃，以及會否回應市民建議，在屯門公路轉乘站和大欖隧道巴士轉乘站落實計劃等。



運輸及房屋局局長陳帆稱，目前政府有25個地點推行有關計劃，當中只有9個屬政府或港鐵管理，地點包括港鐵香港站、海洋公園站、上水站等，提供約五折的轉乘優惠，至於關於屯門公路和大欖隧道的建議，將要視乎整體道路增建情況和車流量再作考慮。



陳恒鑌斥只有9個地點屬政府管理，其餘均屬私人，批評政府未能掌握這些私人地點的資料，如他們的收費，質疑有關地點是否有效推行有關計劃。



體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國認為計劃不應只包括港鐵站，應盡量推廣至巴士和其他交通工具。陳帆回應稱，巴士、小巴的接觸點廣，故其計劃覆蓋率會較低，又指政府未來並不會只推行「車轉車」的計劃，將循「車轉步行」方向繼續推廣政策。



議員葉劉淑儀指，計劃未能覆蓋至一直新界偏遠地區，如屯門掃管笏，強調該地點車位不足，令不少居民被迫違泊在路邊，運輸署卻一直不肯增加咪錶，認為政府應當考慮在這些地點增設車位並納入計劃之中。