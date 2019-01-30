指卓悅借錢畀員工買股票　前執董否認抬高股價

化妝品連鎖店卓悅的人事部前女主管喬美齡，在職7年間涉嫌與兒子及丈夫詐騙公司逾4000萬港元，案件今日(30日)在高院續審。卓悅前執董陳志秋繼續作供，接受辯方盤問。



控方指稱，首被告喬美齡及次被告夏定邦兩母子在涉案多年間，從公司收取遠較應收薪金為高的「薪金」，二人還假借35人的名義出糧詐騙公司巨款。但代表夏定邦的大律師今日指出，除了兩母子及控方指稱遭利用詐騙的員工外，公司內還有更多員工，他們實際所收薪金遠較應收薪金為高。辯方解釋，這是公司內部慣常現象，因為公司要為超時工作的員工「補水」，亦會借糧給員工買公司股票，借款慣以「薪金」名義轉帳到員工戶口。



代表夏定邦的大律師提到，多名員工實際所收薪金都跟他們的職級不相稱，其中一個例子是人事部女員工胡少煥，代表喬美齡的大律師早前指出，胡因相貌娟好屢獲陳志秋點名加薪，陳今日重申他對胡的名字完全無印象。



辯方指，胡於2007年10月入職卓悅文員，起薪點為月薪8000港元，但出糧紀錄顯示，她入職後一個月，實際收到月薪15000多港元，及後她收到的月薪再加多2000港元。胡曾經離職，於2009年2月「回巢」升職做主任，月薪為1.1萬港元，2010年她升職做高級主任，月薪1.22萬港元。不過胡在2009年及2010年實際收取月薪高達2.4萬至2.6萬港元。辯方指甚至有個案，員工實際所收薪金較應收薪金高出3倍。



陳志秋表示，不知為何有員工實際所收薪金遠較應收為高，他不同意這與超時工作「補水」有關，因為沒可能「OT錢高過底薪3倍」。他確認卓悅會借錢給員工買公司股票，但強調與抬高股價無關，而他從沒參與有關安排。他指就算公司借錢給員工買公司股票，牽涉的員工只屬少數，主席及其妻只會向他們信賴的員工借款。陳估計，有員工獲公司送贈認股證卻缺錢行使認股證，公司才借款給他們。