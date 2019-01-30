41歲婦生果刀捅55歲小三　判囚2年

41歲婦人發現丈夫疑與一名年過50的已婚女下屬有婚外情，夫婦為此爭執，丈夫聲稱要冷靜搬往公司宿舍居住，卻被發現與情婦在宿舍共築愛巢。事件醞釀逾年，婦人到宿舍央求丈夫回家，卻見情婦在場，她一怒下以生果刀刺向情婦腰間多次。涉案婦明永芳早前承認一項有意圖傷人罪，今(30日)於區域法院被判處監禁2年。



法官指，考慮過辯方呈上的求情信後，認同被告是樂於助人及重視家庭的傳統女性，被告亦因與丈夫的感情問題致其出現適應障礙等問題。法官接納被告在案發前受到事主的多番挑釁，且接納辯方今日呈上的電話通訊紀錄，指案發前被告曾與丈夫有激烈爭吵，法官亦表示理解被告當時的心情。



但法官指案例亦有說明，法庭不能接受因受到輕微挑釁而使用致命武器傷人，需判處阻嚇判刑。被告曾解釋早前曾被事主等威嚇，且曾被丈夫暴力對待故案發時帶生果刀自衞，法官指現階段不能否定被告說法，但認為此舉明顯不智。



法官亦指涉案大廈閉路電視片段，顯示被告刺傷事主後仍追着要再刺向她，明顯是要確保事主受到傷害故屬加刑因素。而生果刀屬致命武器，故加重案情嚴重性，加上事主當時傷勢頗重，故亦屬加刑因素。但法官指可幸事主已康復，只留有疤痕，且接納此次為突發性的一次行為，且與被告平日性格不符，是因丈夫不忠導致，法官對被告的情況非常同情，不過亦不能忽視案情非常嚴重。在詳細考慮後法官以監禁3年半作量刑起點，因認罪給予3份1減刑，再因被告過往行為良好再減刑半年，最終判處被告監禁2年。



被告明永芳，被控於去年1月15日在旺角奶路臣街遠東發展大廈有意圖而使黃小珍的身體造成傷害。案情指，案發當晚，現年55歲的事主黃小珍進入涉案大廈升降機時，被告衝向黃說：「你又上去搵我老公？」黃感到腰部被撞到，推開被告發現自己腰部插着刀。被告抽刀再插向黃，再抽刀想第三度插時，黃將刀推開並與被告互扯頭髮，二人在升降機外繼續拉扯，黃着他人報警，被告則說：「報警啦！我預咗死㗎喇！」直至警方到場她才放開黃。